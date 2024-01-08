تراند اليوم : بعدما أثار السخرية .. شاهد: أول رد لحسن نصر الله على ضربه العواميد الإسرائيلية: ما عم نضرب العمود نحنا عم نضرب التجهيزات اللي على العمود

صحيفة الخليج 365 : رد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على السخرية منه بعدما ضرب العواميد الإسرائيلية على الحدود اللبنانية فقط.

وقال نصر الله: هلق بعض الناس بقلك عم تضرب العمود، هؤلاء إما ما بيعرفوا أو جهلة، يعني ما بيعرفوا أخف.

سبب ضرب العامود

وبرر نصر الله ضربه للأعمدة بقوله: ما عم نضرب العمود نحنا عم نضرب التجهيزات اللي على العمود ، هذه التجهيزات التي تم ضربها وما زالت تضرب لأنه يحاولون استحداثها من جديد تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات وهي على درجة عالية من التقنية والتكنولوجيا .

موجة من السخرية

يذكر أن تصريحات حسن نصر الله حول العمود أعادت الجدل مجددا وأثارت موجة من السخرية، حيث تجددت الاتهامات لحزب الله بردود خجولة على عكس ما أعلن وتدخل لا يناسب حجم التهديدات الإسرائيلية .

تهديدات متكررة

فمنذ بداية حرب إسرائيل على غزة كرر حزب الله تهديداته لإسرائيل بردود مزلزلة وغير مسبوقة وفي كل مرة ينشر صورا لاستهداف أعمدة اتصالات إسرائيلية على طول الحدود مع لبنان.

اغتيال صالح العاروري

وبحسب تقرير لقناة العربية فإن السخرية لم تتوقف عند هذا الحد ، فتهديدات نصر الله تواصلت بعد اغتيال صالح العاروري، إذ هدد مجددا برد غير مسبوق، وبعدها مباشرة قتلت إسرائيل قياديا في الحزب.

وكان نصر الله هدد قائلا: أقول لكم قطعا هذا لن يكون بلا رد ولن يكون بلا عقاب ونحن لم نستخدم عبارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، القرار أيها الإخوة والإخوات الآن هو في يد الميدان .