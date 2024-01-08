تراند اليوم : تركي آل الشيخ ينشر فيديو لتطور الأعمال في ملعب المملكة أرينا واستخدام أحدث التقنيات في العالم .. ويزف "بشارة" لجمهور الهلال

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق تطور الأعمال في ملعب المملكة أرينا.

وقال آل الشيخ في تعليقه على الفيديو : يوم بيوم العمل على مدار الساعة لأول مرة في العالم أحدث تقنية لمحاكاة طيف الشمس، ومزودة بأجهزة ذكاء اصطناعي، وتابع: جهزوا فرواتكم ما عندي وقت أطفي التكييف، وختم تعليقه معبرا عن فخره قائلا: أنا سعودي.

وكتب آل الشيخ تغريدة أخرى قال فيها : على فكرة بشارة لجمهور الهلال بعد الموسم بنرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 ألف تقريباً إن شاء الله، والمهندسين يقولون يحتاجون شهر لذلك.