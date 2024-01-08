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تراند اليوم : تركي آل الشيخ ينشر فيديو لتطور الأعمال في ملعب المملكة أرينا واستخدام أحدث التقنيات في العالم .. ويزف "بشارة" لجمهور الهلال

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صحيفة الخليج 365: نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو يوثق تطور الأعمال في ملعب المملكة أرينا.

وقال آل الشيخ في تعليقه على الفيديو : يوم بيوم العمل على مدار الساعة لأول مرة في العالم أحدث تقنية لمحاكاة طيف الشمس، ومزودة بأجهزة ذكاء اصطناعي، وتابع: جهزوا فرواتكم ما عندي وقت أطفي التكييف، وختم تعليقه معبرا عن فخره قائلا: أنا سعودي.

وكتب آل الشيخ تغريدة أخرى قال فيها : على فكرة بشارة لجمهور الهلال بعد الموسم بنرفع الطاقة الاستيعابية إلى 30 ألف تقريباً إن شاء الله، والمهندسين يقولون يحتاجون شهر لذلك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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