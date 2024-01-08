تراند اليوم : ستفتتح العام الجاري .. شاهد .. تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة ‎سندالة في نيوم

صحيفة الخليج 365: وثقت مجموعة من الصور تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة سندالة الوجهة السياحية الفاخرة في نيوم، وأولى الوجهات التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي.

المرافق السياحية

وستضمّ الجزيرة مجموعةً من المرافق السياحية الجذّابة، من ضمنها نادي شاطئي، ونادي لليخوت، ومنتجع صحي فاخر، ومجموعة من الفنادق، مثل "فور سيزونز"، وأوّل فنادق مجموعة "ماريوت أوتوغراف كوليكشن" في السعودية.

جزيرة سندالة

وتقع جزيرة "سندالة" في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840,000 متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم وفق رؤى وتصاميم مختلفة تميز كل جزيرة عن الأخرى.