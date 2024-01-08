شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة "ربانية".. بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام

تواجه الكثير من السيدات العديد من مشاكل البشرة المختلفة والتي تجعلها لا تظهر في أحسن صورة، حيث تولي السيدات البشرة اهتماما خاصا نظراً لكونها أحد أهم علامات الجمال، ولكن تصطدم تلك الرغبة في الحصول على بشرة نضرة وناعمة مع التكلفة المرتفعة لأسعار المواد التجميلية، والتي قد تشكل عبئا على الكثيرين، لذلك تبقى الوصفات الطبيعية الحل المثالي للكثيرين.

بذور الكتان للبشرةيوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة نضرة وناعمة، ومن أبرز تلك الوصفات هي بذور الكتان، والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للبشرة، حيث أنها تدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل والكريمات التي تستخدم في العناية بالبشرة، كما تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بأسعار المستحضرات التجميلية.

مكونات وصفة بذور الكتان

يمكنك تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة بنفسك في المنزل وبكل سهولة، وذلك من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

ملعقة واحدة من بذور الكتان.

ورقتين لورا (الغار).

كبسولة واحدة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يمكنك تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

ضعي كوب من الماء في وعاء على نار متوسطة.

أضيفي إليه ملعقة واحدة من بذور الكتان.

بذور الكتان للبشرة

ضعي ورق اللورا على الخليط مع إستمرار التقليب للحصول على قوام متجانس.

قومي بتصفية الخليط وهو ساخن.

بذور الكتان للبشرةأضيفي إليه زيت الزيتون مع التقليب لتمتزج المكونات.

ضعي جل الصبار وكبسولة فيتامين E على الخليط مع التقليب المستمر.

ضعي الخليط في برطمان محكم الغلق والاحتفاظ به في مكان جاف.

بذور الكتان للبشرة

يمكنك استخدام الخليط في الوقت الذي ترغبين فيه.