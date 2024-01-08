القبض على إثيوبيان قتلا مواطنا في جدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إلحاقا للبيان السابق عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان بمحافظة جدة، نتج عنه وفاته، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهما ومتابعتهما، حيث تم القبض عليهما، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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