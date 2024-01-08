شاهد آخر تطورات العمل في أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم جزيرة سندالة

نشر حساب مشاريع السعودية على منصة التدوين المصغر “إكس” صور جديدة لتقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة سندالة، الوجهة السياحية الفاخرة في نيوم، التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي.

تظهر الصور تقدمًا كبيرًا في أعمال البناء في مختلف أنحاء الجزيرة، بما في ذلك: الفنادق الفاخرة والمتاجر. ونادي اليخوت. وملعب الغولف. كما تظهر الصور جمال الجزيرة الطبيعي الخلاب.

سندالة أولى الوجهات البحرية الفاخرة في نيوم

تقع جزيرة “سندالة” في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تقارب 840,000 متر مربع. وسيتم تطوير سندالة لتقدم موسماً جديداً لليخوت يمثل وجهة جذب عالمية توفر لعشاق السفر والسياحة البحرية الراقية إلى جانب تجارب فريدة تمكنهم من الاستمتاع بطبيعة الجزيرة، ورؤية الجمال الحقيقي لنيوم والبحر الأحمر في المملكة ويستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.

وستضم جزيرة سندالة مرسىً ساحراً وحيوياً مع 86 رصيف بحري. وستوفر جزيرة سندالة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية الراقية بالإضافة إلى نادي شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، ومطاعم عالمية.

متاجر وملاعب عالمية

وستجمع الجزيرة مزيجاً من العلامات التجارية العالمية كما ستوفر الجزيرة لمحبي رياضة القولف أرضاً تبلغ مساحتها 6,474 يارد (5,920 متراً)، تتكون من ملعبين عالميين يحتويان على 9 حفر، ومخصصين لــ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق، للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية مميزة.