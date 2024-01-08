تراند اليوم : " لا تُذكر في مجلس عام أو خاص".. بالفيديو: "السليمان" يكشف قصه رفضه نشر جزء من حواره مع الأمير عبدالله الفيصل حول قصيدة "ثورة الشك"

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان، قصة رفضه نشر تفاصيل من حواره مع الأمير عبدالله الفيصل حول قصيدة "ثورة الشك".

ثورة الشك

وقال خلال لقاء له مع برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية:" أثناء الحوار سألت الأمير عن قصة لقائه بأم كلثوم وكيف تعرف عليها، ومن هذه النقطة انطلقنا إلى السؤال عن قصيدة ثورة الشك".

روحانية

وأكمل:" بدأ الأمير يتكلم عن ثورة الشك وكأني شعرت أن الأمير فقد إحساسه بالمكان والزمان، وبدأ يتكلم بروحانية غريبة عن قصة القصيدة ولماذا كتبت، وما هو سبب اهتمامه بأن تغنيها أم كلثوم".

بعض الحديث لا يصلح للنشر

وتابع:" شعرت أن بعض الحديث لا يصلح للنشر، وبعد الانتهاء من الحوار قلت للأمير " طال عمرك، أنت تكلمت عن ثورة الشك، وكأني أرى فيها بعض الأشياء التي قد لا تصلح للنشر".

سعيد بالقرار

وأردف:" صحيفة كويتية يمكن تنشره، لكن أنا أعرف أنه ربما يندم على هذا القرار، وفي النهاية أنا رئيس تحرير حواري واختار ما أريد نشره ، وأنا لم أنشره ومازالت سعيد بهذا القرار".

ماتت مع صاحبها

وأضاف:"عندما توفي الأمير عبدالله، أتصل بي أحد أصحاب السمو الملكي من أبناء الملك عبد العزيز، لأني كتبت مقال وذكرت قصة الحوار وجزئية ثورة الشك وأني لم أنشرها، وقال لي :( ما هي قصة ثورة الشك)، قلت:" طال عمرك، ماتت مع صاحبها"، وقال لي (أحترمك مع السلامة).

وتابع:"قصة لا تُذكر في مجلس عام ولم أذكرها في مجلس خاص".