تراند اليوم : بالفيديو.. السليمان يتحدث عن قصة تحقيقه الصحفي "الشذوذ الجنسي في الكويت" وتوقف أحد البرامج التلفزيونية بسببه

صحيفة الخليج 365: كشف الكاتب خالد السليمان، خلال برنامج "في الصورة" عن قصة تحقيق تحدث عن ظاهرة الشذوذ الجنسي في الكويت.

وقال "السليمان" في تصريحات متلفزة إنه عمل على تحقيق يتحدث عن ظاهرة الشذوذ الجنسي بالكويت، مضيفًا أنه بسبب هذا التحقيق توقف برنامج كويتي شهير قام بتخصيص حلقة للتحدث عن الظاهرة، وانتشارها في المجتمع الكويتي.

وأشار الكاتب إلى أنه حصل على وثائق وصور لحفلات وسهرات توثق الظاهرة، وتم تنزيلها بأماكنها وعناوينها.

وحكى أنه عندما تم بث التحقيق أحدث ضجة كبيرة، وأثار غضب البعض.

وأضاف أن التحقيق لم يسبب أي تبعات، خاصة وأن حرية الصحافة في الكويت شيء مقدس.