تراند اليوم : شاهد.. ماذا حدث لشاب بعد تعرضه لإصابة خطيرة وكسر في ضلوع الصدر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تعرض شاب لحادث سبب له إصابة خطيرة تعرف بالصدر السائب.

وأظهر الفيديو المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرك ضلوع الشاب المصاب بشكل غريب.

الجدير بالذكر، الصدر السائب، هي حالة طبية مهددة للحياة تحدث عندما يتعرض جزء من القفص الصدري للكسر تحت تأثير ضغط كبير، ويصبح هذا الجزء غير متصل بجدار الصدر.

وتحدث هذه الحالة عندما يتعرض العديد من الأضلاع المتجاورة للكسر في أماكن متعددة، ينفصل جزء، فيصبح هناك جزء من جدار الصدر يتحرك بشكل مستقل، وعادة ما يكون سببه صدمة حادة في الصدر، مثل حادث سيارة أو سقوط. ويتطلب الأمر عناية وعلاجًا طبيًا فوريًا، والذي قد يشمل تخفيف الألم أو العلاج بالأكسجين أو الجراحة.

واكتشفت الدراسات أن أكثر من نصف المصابين بالصدر السائب يتوفون.