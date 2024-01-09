تراند اليوم : الإمارات .. شاهد: القبض على شخصين حاولا الاختباء داخل هيكل سيارة بطريقة لا تخطر على البال

صحيفة الخليج 365: تمكنت هيئة جمارك الشارقة بالإمارات، من القبض على شخصين استخدموا طريقة جديدة لدخول أراضي الدولة من خلال الاختباء بالسيارات.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل وملابسات القبض عليهم، حيث أوضحت أنه أثناء التفتيش، وجدت أجهزة الكشف الإشعاعي أجسام مشبوهة داخل سيارتين، ليتضح أن تلك الأجسام تخص شخصين.

ووثقت الهيئة طريقة الاختباء التي استخدمها الشخصين المتسللين في مقطع فيديو.

وأظهر المقطع خروج الشخصين من الهيكل الخارجي السفلي للسيارة، وكان المكان يأخذ شكل صندوق مصنوع من الحديد، كما أبان المقطع لحظة القبض عليهم.

وذكرت الهيئة أن المتسللين لا يحملان أية أوراق ثبوتية، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.