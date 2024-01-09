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تراند اليوم : ‏شاهد: أول تعليق من والد ⁧‫المغدور " محمد السبيعي‬⁩" بعد إعلان القبض على جميع المتورطين في قضية قتل ابنه

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صحيفة الخليج 365: علق والد الشاب المغدور محمد السبيعي على ضبط الإثيوبيين المتهمين بقتل ابنه محمد في جدة.

وقال خلال مقطع فيديو :" الحمد لله على تمام النعمة، والشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحرصهما الشديد على متابعة قضية ابني" محمد السبيعي".

وتابع:" كذلك أقدم الشكر لوزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه والجهات الأمنية ممثلة في شرطة مكة والتي كان لها دورا فعالا في كشف هوية المجرمين ومتابعة القضية".

واختتم قائلا:"أسأل الله أن يتغمد ابني محمد في رحمته، وحفظ الله المملكة والشعب".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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