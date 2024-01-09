شكرا لقرائتكم خبر تنافس 200 جهة عارضة لخدمات الحج والعمرة بأكبر تظاهرة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حاتم بالي أن المؤتمر والمعرض يعدان التظاهرة العالمية الأكبر من نوعها على مستوى العالم في قطاع خدمات الحج والعمرة، حيث يلتقي فيه المهتمون بهذا القطاع من 80 دولة للاطلاع على المبادرات والمنتجات والخدمات ولتبادل الأفكار والخبرات في كافة المجالات اللوجستية والخدمية والتقنية ذات
الصلة بخدمات الحج والعمرة.
ويضم المعرض 200 جهة عارضة من مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي كما يقيم المؤتمر العديد من اللقاءات والفعاليات وورش العمل ذات الصلة التي يقدمها عدد من الوزراء والخبراء والمختصين في مجال الحج والعمرة.
وأكد حاتم بالي جاهزيتهم في شركة مناسك المشاعر لتقديم أفضل الخدمات لوفود الرحمن، لافتا إلى
أن مشاركة الشركة مع رصيفاتها الأخريات من شركات مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن تأتي من منطلق حرصهم على إبراز الدور الذي تضطلع به هذه الشركات وفق المهام المنوطة بها والأهداف التي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين وترتكز على مجموعة من القيم التي حملت الشركات على عاتقها العمل على ترسيخها في منظومة عمل خدمات الحجاج القادمين من الخارج.
كما أشاد بالدور الكبير الذي يؤديه المجلس التنسيقي لشركات مقدمي خدمة حجاج الخارج كونه حلقة الوصل بينها وبين وزارة الحج والعمرة وكافة القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن والتي تهدف جميعها للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة مناسك المشاعر بالشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط على التنظيم المحكم للمؤتمر العالمي والفعاليات المصاحبة له.
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