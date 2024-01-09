شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الحج والعمرة يحفز التطوير بأجنحة فندقية بـ2.5 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، أمس، أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الحالي في جدة سوبر دوم.

ولدى وصوله مقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم ألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة كلمة رحب فيها بالضيوف في مهبط الوحي المملكة، مشيرا إلى أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها ضيوف كرام من 80 دولة، حيث جرى توقيع اتفاقية الحج لهذا العام 1445هـ معهم جميعا.

كما شهد نائب أمير المنطقة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار والهيئة العامة للأوقاف لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة 2.5 مليار ريال، واتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.

زيادة تاريخية

وأعلن الربيعة أن عام 2023م أكبر سنة يؤدي فيها المسلمون العمرة تاريخيا بزيادة 5 ملايين وبنسبة تجاوزت 58% عن أعلى عدد سابق.

وقال «إن استقطاب جميع مقدمي الخدمات في هذا الحدث النوعي، وتمكينهم من إنهاء تعاقداتهم مع الشركات المقدمة للخدمات، وإتاحة الفرصة لمكاتب وبعثات الحج بالتعاقد المباشر مع مزودي الخدمات»، مشيرا إلى أن فتح التنافسية أسفر عن ارتفاع عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج.

تعاقدات مبكرة

وأضاف «للمرة الأولى في تاريخ الحج تم تسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج عام 1445هـ بعد انتهاء موسم الحج الماضي مباشرة، تحفيزا للدول التي تنهي تعاقداتها مبكرا، ويكون لها الأولوية في اختيار مواقعها في المشاعر المقدسة»، مؤكدا أن الدول التي ليس لديها بعثات للحج، أطلقت الوزارة منصة نسك لخدمة الحجاج بشكل مباشر، حيث خدمت في عام 1444هـ 67 دولة، والتوسع في عدد من الدول لتخدم موسم حج هذا العام 1445هـ 126 دولة، ويستطيع الحاج اختيار باقته وخدماته بكل سهولة وشفافية والحصول على تأشيرة الحج مباشرة، دون وسطاء.

5 مليارات للتطوير

وأوضح الوزير أن رحلة التطوير المستمرة للبنية التحتية للمشاعر المقدسة من خلال مشاريع تطويرية تتجاوز الـ5 مليارات ريال، كما أضيفت أكثر من 14 ألف دورة مياه ومناطق استحمام، ولمعالجة تحديات الطقس أضيفت 150 ألف وحدة تكييف جديدة في المشاعر المقدسة.

كما شاهد الحضور فيلما بعنوان «كيوم ولدته أمه»، وعرض الرمل: الطريق إلى النسك.

وتسلم نائب أمير المنطقة هدية تذكارية من وزير الحج والعمرة، ومن ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة «لبيتم «وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن عن فئة شركات حجاج الخارج، وبرنامج التميز لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفئة الجهات الحكومية.

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