اكتشفوا وصفة سحرية للتخلص من نزلات البرد في فصل الشتاء

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عدن - ياسمين التهامي -

اكتشفوا سر التخلص من نزلات البرد في فصل الشتاء

نزلات البرد شائعة في فصل الشتاء، ويمكن أن تسبب أعراضًا شديدة تؤثر على الأداء في العمل والأنشطة اليومية. لحسن الحظ، هناك وصفة سحرية يمكن أن تساعد في القضاء على نزلات البرد.

المكونات:

عودان من إكليل الجبل

قطعة صغيرة من الزنجبيل غير المطحون

نصف ليمونة طازجة

عود واحد من القرفة

كوب كبير من الماء

ملعقة صغيرة من عسل النحل

طريقة التحضير:

1. اغسل عيدان إكليل الجبل جيدًا.

2. قطّع الزنجبيل إلى قطع صغيرة.

3. ابشر الليمون على هيئة شرائح.

4. ضع جميع المكونات في إناء صغير واتركه على النار لمدة 10 دقائق.

5. أضف العسل مع التقليب الجيد.

6. اترك المشروب ليبرد قليلاً.



طريقة الاستخدام:

تناول المشروب بشكل يومي مرتين وستلاحظ اختفاء نزلات البرد بشكل نهائي.



الفوائد الأخرى:

بالإضافة إلى التخلص من نزلات البرد، فإن هذا المشروب له العديد من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك:

تقوية جهاز المناعة

تحسين الهضم

تخفيف آلام العضلات

تقليل التوتر والقلق

تحسين النوم.