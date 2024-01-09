شكرا لقرائتكم خبر عن تبييض الأسنان بواسطة طرق طبيعية وفعّالة: اكتشف الوصفات المنزلية لإعادة إشراقة الأسنان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تبييض الأسنان أصبح أمرًا مهمًّا للكثير من النساء، حيث يساهم في تحسين مظهرهن ويمنحهن الثقة بالنفس.

لذا، يلجأ الكثيرون إلى البحث عن طرق طبيعية تساعد في تفتيح وتبييض الأسنان والتخلص من التصبغات والترسبات الصفراء المتراكمة، وذلك دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة التي قد تؤثر على صحة المينا الأسنان.

نستعرض في هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة التصبغات وإعادة اللون الأبيض للأسنان من خلال خطوات سهلة وفعّالة.

طرق تبييض الأسنان:

وصفة الفحم:

الفحم يمتاز بخواصه الفعّالة في تبييض الأسنان والقضاء على التصبغات.

بإمكانك استخدام ملعقة صغيرة من الفحم المطحون ومزجها مع معجون الأسنان، ثم تفريش الأسنان بالخليط وشطف الفم بالماء.

تلاحظ النتائج الملحوظة في تفتيح لون الأسنان وإزالة التصبغات من الاستخدام الأول.



2. صودا الخبز:

تعد صودا الخبز من المكونات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان وتفتيحها، وتساعد أيضًا على التخلص من البكتيريا والرائحة الكريهة في الفم.

يمكنك خلط كمية صغيرة من صودا الخبز مع الماء للحصول على معجون، ثم تفريش الأسنان به وشطف الفم جيدًا بالماء.

ستلاحظ فرقًا واضحًا في لون الأسنان وإشراقتها.



3. قشر البرتقال:

يعتبر قشر البرتقال من الحمضيات الفعّالة في تفتيح لون الأسنان.

يمكنك استخدامه عن طريق فرك الأسنان به يوميًا قبل النوم، مما سيساهم في تبييض الأسنان وإعادة إشراقتها.



يُنصح بالحذر عند استخدام الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان، وعدم تكرارها بشكل مفرط لتجنب أي آثار جانبية. قد لا تكون النتائج مماثلة للجميع، وقد يحتاج البعض إلى استشارة طبيب.