تراند اليوم :  بالفيديو.. حفيد "شارل ديغول" يتحدث عن زوجته المسلمة.. ويكشف كيف أسسا معا عائلة مختلطة 

صحيفة الخليج 365: تحدث بيير ديغول حفيد الرئيس الفرنسي شارل، عن زوجته المسلمة وكيف أسسا معا عائلة مختلطة.

مصير مشترك

وقال ديغول خلال مقابلة بقناة "العربية": زوجتي امرأة مسلمة جزائرية، مشيرا: نحن مع اتحاد الثقافات ومع كل ما يجمعنا ضمن مصير مشترك.

عائلة مختلطة

وأكمل: لقد أسسنا عائلة مختلطة تحترم دين كل منا، لافتا أكافح من أجل قطبية متعددة ولكني أكافح أيضا من أجل اتحاد الثقافات ومن أجل كل ما يجمعنا ضمن مصير مشترك.

الدبلوماسية الثقافية

وتابع: أسلحتي هي الدبلوماسية الثقافية والعلمية والتبادل العلمي، لافتا: أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نقع في هذه النقاشات غير الصحية التي تفرق وأنا سأعارضها.