دارة الملك عبد العزيز تحذر من تداول قصيدة منسوبة لـ فرحان بن مرخان عن نسب الأسرة المالكة

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، الجهة الرسمية المسؤولة عن حفظ تاريخ المملكة العربية السعودية، حقيقة قصيدة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، يدعي متداولوها أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة آل سعود.

وأوضحت الدارة في بيان لها أن القصيدة منسوبة لفرحان بن مرخان، وهو شخصية وهمية لا وجود لها في التاريخ، كما أنها لا تتفق مع اللهجة المستخدمة في المنطقة التي نشأ فيها آل سعود.

وأكدت الدارة أن القصيدة منحولة وملفقة، ولا أساس لها من الصحة، وأن تداولها يعد انتهاكًا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني.

وحذرت الدارة من تداول القصيدة أو نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك قد يعرض فاعله للمساءلة القانونية.