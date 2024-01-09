تراند اليوم : تفاصيل الحكم على صاحبة بقالة وعاملها في نجران .. والكشف عن التهمة الموجهة إليهما

صحيفة الخليج 365: قضت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران، على صاحبة بقالة، وعاملا في المحل، لعرض وحيازة منتجات منتهية الصلاحية مضرة بالصحة العامة بقصد المتاجرة.

وأصدرت الدائرة قرارا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وحكمت بتعزير كل واحد من المدعى عليهما بغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة لقاء ما ثبتت إدانتهما به ويكتفى بالغرامة المالية عن عقوبة السجن كون المادة جوازيه في ذلك، وفقا لموقع أخبار 24.

وردت المحكمة طلب المدعي العام بإغلاق المحل المذكور في الدعوى كونها جوازية ورأت الاكتفاء بما حكمت به عن العقوبة المذكورة، كما قضت بنشر الحكم على نفقة المدعى عليهما في جريدتين رسميتين بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.