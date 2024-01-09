شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يوضح متى يصل تطبيق نسك للعالمية ؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه رئيس الغرفة التجارية العالمية بكوالالمبور البروفيسور هاشم بن صالح سؤالاً لوزير الحج والعمرة توفيق الربيعة قائلا”متى سيصل تطبيق “نسك” للعالمية ؟.
وقال الربيعة :”نسك يخدم جميع المعتمرين أو ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم وكذلك يخدم المبادرين داخل المملكة وخارجها “.
وأضاف”ويسعدنا التعاون مع كل مبادر من جميع أنحاء العالم فهذه خدمة عظيمة وجليلة ونرحب بالتعاون مع أي شخص يبدع في خدمات ضيوف الرحمن “.