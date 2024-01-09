الربيعة يوضح متى يصل تطبيق نسك للعالمية ؟ .. فيديو

وأضاف”ويسعدنا التعاون مع كل مبادر من جميع أنحاء العالم فهذه خدمة عظيمة وجليلة ونرحب بالتعاون مع أي شخص يبدع في خدمات ضيوف الرحمن “.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع