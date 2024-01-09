شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توجه رسالة قوية للأزواج في عمر الـ 40 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت أحد الفتيات رسالة قوية للرجل والمرأة فوق عمر الـ 40 تحثهم بها على عدم انجاب أطفال .

وقالت الفتاة :” أنا مع فكرة منع الرجل والمرأة فوق عمر 40 من الإنجاب لأن الضحية الطفل.”

وأوضحت الفتاة أن الطفل يولد في بيئة لا تناسب حضانته وكلما تقدم في العمر أصبح وحيد لا أحد يشاركه نجاحاته ولا فشله .”

ولقت رسالة الفتاة جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة، مؤكدين أن العمر ليس له علاقة بإنجاب أطفال غير أسوياء .