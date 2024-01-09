شكرا لمتابعة خبر عن تعليق والد محمد السبيعي‬⁩ بعد القاء القبض على المتورطين في قتل ابنه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق والد الشاب المغدور محمد السبيعي على ضبط المتهمين بقتل ابنه محمد في جدة.

وقال السبيعي :” الحمد لله على تمام النعمة، والشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحرصهما الشديد على متابعة قضية ابني” محمد السبيعي”.

وأضاف:” كذلك أقدم الشكر لوزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه والجهات الأمنية ممثلة في شرطة مكة والتي كان لها دورا فعالا في كشف هوية المجرمين ومتابعة القضية”.

وتابع قائلا: “أسأل الله أن يتغمد ابني محمد في رحمته، وحفظ الله المملكة والشعب”.