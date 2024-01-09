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تعليق والد محمد السبيعي‬⁩ بعد القاء القبض على المتورطين في قتل ابنه .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علق والد الشاب المغدور محمد السبيعي على ضبط المتهمين بقتل ابنه محمد في جدة.

وقال السبيعي :” الحمد لله على تمام النعمة، والشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لحرصهما الشديد على متابعة قضية ابني” محمد السبيعي”.

وأضاف:” كذلك أقدم الشكر لوزير الداخلية وأمير المنطقة ونائبه والجهات الأمنية ممثلة في شرطة مكة والتي كان لها دورا فعالا في كشف هوية المجرمين ومتابعة القضية”.

وتابع قائلا: “أسأل الله أن يتغمد ابني محمد في رحمته، وحفظ الله المملكة والشعب”.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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