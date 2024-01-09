شكرا لمتابعة خبر عن السليمان يروي رد فعل الملك سلمان على مقاله حول طريق الملك فهد..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الكاتب خالد السليمان قصة رد الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين –عندما كان أميراً للرياض- على أحد مقالاته حول طريق الملك فهد.

وأوضح السليمان أنه كتب مقالا قال فيه: “أن الطريق لن يستوعب التقدم الذي ستصل إليه الرياض”.

وأضاف: “كلموني وقالوا انت وش مسوي الأمير -الملك سلمان- زعلان عليك، ونٌشر الرد على الصفحة الأولى حيث قال -حفظه الله- سترى مستقبلا أن هذا الطريق سيخدم لـ 50 عاما”.

وكان السليمان روى قصة أول لقاء له مع الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض، قائلا: “طلبت مقابلة الملك سلمان وكان أميرا للرياض في ذلك الوقت، وعندما دخلت المكتب، أشار لي موظفون للذهاب إلى الأمير حتى أسلم عليه، ولكن أنا كنت واقف في مكاني أنتظر ليصل حتى أسلم عليه، والملك سلمان في ذلك الوقت احتوى الموقف، وقدر صغر سني وعدم معرفتي البروتوكول، وسألني عن أخباري، وقلت له ” طال عمرك كيف رضاك علينا؟”، ورد الملك قائلا:(رضاي عليك من رضاك على نفسك).