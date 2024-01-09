تراند اليوم : بالفيديو.. عنصر في حركة فتح يعلق على عملية طوفان الأقصى ويفتح النار على السنوار و "شلته"

صحيفة الخليج 365: علق أحد عناصر حركة فتح الفلسطينية محمد منذر البطة، على الحال الذي وصلت إليه غزة محملا حركته المسؤولية، وفتح النار على السنوار ورفقائه.

وقال البطة في الفيديو الذي نشره بحسابه في منصة إكس: الحال اللي وصلت له غزة اليوم تتحمل فتح جزء من المسؤولية عنه، ويمكن الجزء الأكبر منه.

وتابع: بداية لما سُألت قيادات حماس عن سبب الهجوم كل واحد جاوب جواب مختلف فمنهم من قال عشان تحرير الأسرى واللي قال إنهم كانوا ناويين يهدموا القدس واللي قال إنهم كانوا ناويين يهجموا علينا بعد الأعياد واحنا باغتناهم بس الحرس الثوري قال هذا عشان قاسم سليماني وهنية قال هذا لوقف قطار التطبيع وقادة حماس كلهم مش عارفين ليش العملية صارت ولا توقيتها.

عبث وعدمية

وعلق البطة على تصريحات القيادي في حماس موسى أبو مرزوق التي تضمنت "لا لزوم لأن تبلغ قيادة حماس في الداخل أن تبلغ أحد عن العملية" قائلا: كيف ماله لزوم الحروب المفروض تكون تنفيذ لقرار القيادة السياسية لتحقيق هدف ما أما هذا اسمه عبث وعدمية على الأقل خلونا نفهم ايه سبب الحرب.

السنوار وشلته

وتابع: الوحيد اللي يعرف توقيت وسبب العملية السنوار وشلته وهو المسؤول عن كل اللي بيصير، المجنون السنوار وشلته دخلونا في حرب.

السؤال الأول للسنوار: حرب بتخطط لها منذ أكثر من سنة مفكرتش تخزن أكل ودواء لشعبك ديف؟ أنت قاصد تعمل هيك ولا التفصيلة هذه ماجتش على بالك؟

بعد العملية استشهد 1500 فلسطيني السنوار قالك أنا هنزل إسرائيل على ركبها وعندها قال كحلوت أعلن بأن كل استهداف لشعبنا في بيوتهم سناقبله بإعدام رهينة من رهائن العدو، وهنا يبدو كان أول خلاف بين قيادات حماس في الداخل والخارج ، وبعدها تم إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

بنود الهدنة

وأردف: طلع السنوار بعد ذلك وقال بدي صفقة بالأسرى ورد نتنياهو بقطع الكهرباء والماء عن غزة وبدأ القصف والناس تهجرت ومش لاقيين أحد يشيل الشهداء والسنوار عنده برود مش طبيعي، وبعد 45 يوم طلع خبر إنه في صفقة وهدنة ولما شفت بنودها ما صدقت قالك كل يوم بدنا ندخل كل يوم 200 شاحنة وكل رهينة قدامها 3 أطفال ونسوان من أسرانا، يعني أي إنسان عنده ذرة رحمة كان عمل اتفاق أحسن من هاد بكثير.