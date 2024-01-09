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تراند اليوم : شاهد: مواطن في حائل يروي قصة إقامته حفل زواج لعاملته بعد استقدام خطيبها من بنجلاديش.. ويكشف سبب رفضها العودة لبلادها

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صحيفة الخليج 365: روى المواطن تركي الحمدان، قصة إقامته حفل زواج لعاملته المنزلية، في محافظة بقعاء بمنطقة حائل، بعد استقدام خطيبها من بنجلاديش.

تعلق العاملة بالأطفال

وقال الحمدان خلال لقاء مع برنامج الراصد :"الخادمة كانت عندي منذ فترة، وانتهت فترة عملها، وكانت تريد السفر إلى بنجلاديش لإتمام زواجها، ولكنها كانت متعلقة بأطفالي مثل دور الأم، وكذلك تعلق بها الأطفال" . لافتا إلى إنها رفضت السفر وأثرت عليه بقولها، أنها لن تسافر ولو لزواجها إلا عندما يكبر أبنائه.

استقدام خطيبها

وأضاف:" قررت مكافأة العاملة واستقدام خطيبها من بنجلاديش، وأقمت لهما حفل زواج على نفقتي الخاصة ".

حفل الزواج

وفي السياق نفسه قالت العاملة المنزلية:" تزوجت في ، وعملوا لي عرس كبير، وشكرا للسعودية".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات من حفل الزواج، وحضور عدد من المواطنين المناسبة، وتناولهم طعام العشاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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