تراند اليوم : شاهد: مواطن في حائل يروي قصة إقامته حفل زواج لعاملته بعد استقدام خطيبها من بنجلاديش.. ويكشف سبب رفضها العودة لبلادها

صحيفة الخليج 365: روى المواطن تركي الحمدان، قصة إقامته حفل زواج لعاملته المنزلية، في محافظة بقعاء بمنطقة حائل، بعد استقدام خطيبها من بنجلاديش.

تعلق العاملة بالأطفال

وقال الحمدان خلال لقاء مع برنامج الراصد :"الخادمة كانت عندي منذ فترة، وانتهت فترة عملها، وكانت تريد السفر إلى بنجلاديش لإتمام زواجها، ولكنها كانت متعلقة بأطفالي مثل دور الأم، وكذلك تعلق بها الأطفال" . لافتا إلى إنها رفضت السفر وأثرت عليه بقولها، أنها لن تسافر ولو لزواجها إلا عندما يكبر أبنائه.

استقدام خطيبها وأضاف:" قررت مكافأة العاملة واستقدام خطيبها من بنجلاديش، وأقمت لهما حفل زواج على نفقتي الخاصة ".

حفل الزواج

وفي السياق نفسه قالت العاملة المنزلية:" تزوجت في السعودية، وعملوا لي عرس كبير، وشكرا للسعودية".

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات من حفل الزواج، وحضور عدد من المواطنين المناسبة، وتناولهم طعام العشاء.