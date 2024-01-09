- 1/2
- 2/2
وشهد درب عجلان مبادرة بلدية محافظة الحريق بالتعاون مع جمعية درب بإنشاء مسار جبلي لممارسة رياضة المشي في الطبيعة "الهايكنج" في الموقع الذي يعد أحد المعالم المهمة والتاريخية بالمحافظة.
كما نفذت بلدية الحريق عددًا من الأعمال منها إعادة ترميم الطريق ووضع حواجز حجرية ومسارات ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية ووسائل لسلامة وجسر مشاة.
يذكر أن درب عجلان يقع في مركز نعام بمحافظة الحريق وهو أحد أهم الطرق القديمة تاريخيًا حيث كان يقصده المسافرين وقد عبره الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أثناء تواجده في نعام عام 1328هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر مسار جبلي لممارسة الهايكنج في محافظة الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.