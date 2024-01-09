شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الشخير.. إذاً إليك 5 خطوات بسيطة وفعالة تساعدك على التخلص منه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك العديد من المشاكل التي يُعاني منها الإنسان أثناء النوم، وأبرز هذه المشاكل هي الشخير، حيث تكون هذه العادة مزعجة بشكل عام وقد تسبب الإحراج في حال كان لدى الشخص شريك في غرفة النوم.

ويعتقد أغلب الأشخاص أن هذه المشكلة لا يمكن التخلص، ولكن خلافاً لذلك سوف نستعرض في المقال 5 خطوات تساعد في التخلص من الشخير.

1. فقدان الوزن.

الدهون الزائد في الجسم، وتحديداً حول الرقبة تتسبب في ضيق المجرى الهوائي في الحلق، مما يؤدي إلى الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.

2. ساعات النوم.

الحصول على قسط كاف من النوم يومياً، يساعد في التخلص من مشكلة الشخير، لأن التعب المصاحب لقلة النوم أو الحرمان منه يعتبر أحد العوامل المؤدية للشخير المفاجئ، بسبب الارتخاء الزائد في عضلات الحلق.

3. الإقلاع عن التدخين.

يسبب التدخين مشكلة الشخير، نتيجة للآثار السلبية التي يلحقها بالجهاز التنفسي، لذلك يجب الإقلاع عنه بالاعتماد على بدائل النيكوتين المتوفرة بالصيدليات.

4. المهدئات.

تسبب المهدئات التي تم تناولها لعلاج اضطرابات النوم، بعض الآثار الجانبية للمريض، أبرزها الشخير أثناء النوم، لذلك يجب التوقف عن تناولها.

5. رفع الرأس.

تعد من الطرق الجيدة للتخلص من الشخير أثناء النوم، لأن رفعها عن سطح السرير، بمسافة قدرها أربع بوصات، يساهم في إبقاء المجرى الهوائي بالحلق مفتوحاً.