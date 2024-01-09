تراند اليوم : داخل سجن في الإكوادور.. شاهد: مساجين يحتجزون حراس السجن ويتخذونهم رهائن ويهددون بذبحهم ب"السكاكين"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، لقطات يظهر فيها عدد من المساجين الذين تمكنوا من خطف حراس أحد السجون في الإكوادور.

وأبان مقطع الفيديو، ظهور المساجين يرتدون الأقنعة ويحملون "السكاكين" لتهديد حراس السجن، ووجهوا مطالبهم لرئيس الدولة بوقف الحملة التي شنها على العصابات.

جاءت تلك الواقعة على هامش هروب أخطر زعيم عصابة إجرامية في الإكوادور خوسيه أدولفو ماسياس والشهير بـ"فيتو"، وبناءً عليه أعلن رئيس الدولة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

كما ذكرت "سي إن إن"، أن رئيس الدولة أعلن حظر التجول من الساعة 11 مساءً حتى 5 صباحًا، هذا بجانب حالة الطوارئ التي سوف تستمر لمدة 60 يومًا.

الجدير بالذكر أن السجين الهارب تمت إدانته بسبب الجرائم العديدة التي ارتكبها من بينها تهريب المخدرات والقتل.