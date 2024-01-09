تراند اليوم : ردا على ما تم تداوله على مواقع التواصل.. متحدث التعليم يحسم الجدل بشأن إجراءات نقل المعلمين والمعلمات

صحيفة الخليج 365: رد المتحدث باسم وزارة التعليم صالح الثبيتي، على ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات نقل المعلمين والمعلمات.

وقال "الثبيتي" في بيان رسمي، إن ما تم تداوله بأن حركة المعلمين والمعلمات لهذا العام هي الأخيرة غير دقيق.

وأوضح أن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها، وفق الآلية المعمول بها حاليًا، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على تطوير آلية النقل، بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية.

كما علق متحدث التعليم على ما تم تداوله بشأن تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات.

وقال إن الوزارة تؤكد أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام 1444 هجريًا، والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.

وأضاف أن من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات، فإن الوزارة تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.

وذكر بيان الوزارة أن المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة.