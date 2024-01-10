تراند اليوم : فوكس نيوز: أمريكي يحصل على تعويض ضخم بعد سجنه ظلما 44 عاما بتهمة اغتصاب امرأة في ولاية كارولينا الشمالية

ترجمة حصرية: كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن تطورات قضية روني لونج، الذي أدين بالخطأ في جريمة اغتصاب حدثت عام 1976.

جريمة اغتصاب

وأشارت إلى أن المتهم هو رجل أسود تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لمدة 80 عامًا، بتهمة اغتصاب سيدة بيضاء في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، وكان عمره في ذلك الوقت 21 عامًا.

وفي عام 2020، أطلقت المحكمة سراحه بعدما اتضح أن المتهم بريء وليس له علاقة بالجريمة.

الأدلة كما كشفت الأدلة في ذلك الوقت أن الحمض النووي وعينات الشعر والبصمات لا تتطابق مع عينات "روني لونج"، وبالرغم من أن المتهم رفع الكثير من دعاوى الاستئناف طوال فترة حبسه لإلغاء الإدانة، ولكنه ظل في السجن لقضاء فترة الحكم.

تعويض ضخم وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أنه بعد شهور من إطلاق سراحه، منحت الولاية تعويض مالي لـ "روني لونج" يقدر بـ 750 ألف دولار، وهو تعويض يتم تقديمه لضحايا الحبس غير المشروع وفقًا للقانون.

كما أعلنت جهات حكومية أنه سيتم منح "روني لونج" مبلغ تسوية يقدر بـ 25 مليون دولار بسبب إخفاء الأدلة في قضية الاغتصاب، وأيضا تعويضًا عن السنوات التي قضاها في السجن بعيد عن عائلته وأصدقائه.

وأضافت "فوكس نيوز" أن التسوية المجمعة البالغة 25 مليون دولار، تعد أكبر تسوية للإدانة الخاطئة في تاريخ ولاية كارولينا الشمالية.