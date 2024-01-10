إعادة تأهيل 1800 موقع متدهور بيئيا بالمناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انتهاء المرحلة الأولى لمشروع تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا، بعد أن تم مسح 1800 موقع، وينفذ المشروع على 4 مراحل لمدة 29 شهرا، كما يهدف إلى إعداد خطط لتأهيل المواقع المتدهورة بيئيا التي نتجت عن أنشطة مثل التعدين المهجور والمحاجر ومقالع الصخور والمعادن والخدمات ومناهل الرمال. المرحلة الثانية: تشمل مسح 130 موقعا.

دراسات تفصيلية لإعادة تأهيل المناطق الساحلية.

أعمال رقابة متعلقة بتلك المواقع.

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