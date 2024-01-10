رفع مستوى الوعي الوراثي للحد من الإعاقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مختصون زيادة مستوى الوعي الوراثي الذي يمنع تفاقم الأمراض ويدعم التخطيط الأسري واتخاذ القرارات المستدامة، بالإضافة إلى تضافر الجهود للحد من زيادة الإعاقات في المجتمع السعودي.

وعقدت الجمعية السعودية للطب الوراثي بالتعاون مع جمعية بصمة لدعم المصابين بالأمراض الوراثية، أول أنشطتها المجتمعية لعام 2024 لتفعيل اليوم العالمي للإعاقة التي استضافتها مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض، وذلك بحضور عدد من من الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم.

وأكد المتحدث الرسمي للجمعية البروفيسور زهير رهبيني، أهمية هذه الفعاليات من خلال تفعيل المبادرات العملية في رفع مستوى الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يعطي دلالة واضحة على الاهتمام الذي تحظى به هذه الفئة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من الفعاليات التي تسلط الضوء على العديد من الإعاقات الناتجة عن الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى العديد من الأندية العلمية التي ترفع من مستوى الوعي الوراثي الذي يمنع تفاقم الأمراض.

وبدأت الفعاليات بكلمة للدكتورة عزيزة مشيبة شكرت خلالها الحضور والمشاركين، وقدمت نبذة عن الجمعية السعودية للطب الوراثي والخدمات التي تقدمها، منوهة بأهمية تضافر الجهود في رفع الوعي الصحي الوراثي لدى المجتمع وتعزيز التواصل بين المتخصصين والأهالي وتحفيز الأفكار الرائدة التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة في بناء مجتمع صحي على قدر من الوعي لمواجهة المصاعب والتغلب عليها.

تحدث بعدها المهندس عبدالعزيز اللهلوب عن مبادرة «مقعد» التي تعنى بسلامة الأطفال أثناء القيادة وأهمية استخدام مقعد السيارة والذي يحد من وفيات الأطفال بإذن الله أثناء الحوادث المرورية بنسبة 60% على الأقل، مشيرا إلى أن رسالة مبادرة «مقعد» هي تشجيع ومساندة الأسر في معرفة وتوفير المقاعد المناسبة لأطفالهم.