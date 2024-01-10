إنجاز 132 ألف دعوى في ديوان المظالم

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وبين تقرير مركز دعم القرار بديوان المظالم، أن عدد الدعاوى المقيدة في 2023 لدى جميع محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة وفي جميع مراحل التقاضي بها بلغ 143,435 دعوى بنسبة ارتفاع 23% عن العام السابق، مشيرا إلى أن اقتران هذه الزيادة بزيادة إنجاز الدعاوى بما يتجاوز 8 آلاف دعوى عن 2022م.
ويحرص ديوان المظالم على متابعة ودراسة مؤشرات الأداء الممكنة لأعماله كافة؛ بهدف معرفة وقياس مستويات الإنجاز في محاكمه وإداراته في سبيل استدامة الأعمال.
إنجازات المظالم خلال 2023:
- 232,828 جلسة قضائية.
- بارتفاع 3% عن 2022.
- إنجاز 132,447 دعوى.
- بارتفاع 7% عن العام السابق.
- 143,435 دعوى مقيدة.
- بنسبة ارتفاع 23% عن 2022.
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