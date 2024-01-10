شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 132 ألف دعوى في ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد الجلسات القضائية بديوان المظالم خلال العام الماضي 2023، نحو 232,828 جلسة بارتفاع 3% عن عدد الجلسات في العام الذي سبقه، أقيمت جميعها عبر منصة «معين الرقمية» عبر خدمة الجلسات القضائية الرقمية، أنجز خلالها 132,447 دعوى، بارتفاع 7% عن عدد الدعاوى المنجزة في العام الذي سبقه.

وبين تقرير مركز دعم القرار بديوان المظالم، أن عدد الدعاوى المقيدة في 2023 لدى جميع محاكم ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة وفي جميع مراحل التقاضي بها بلغ 143,435 دعوى بنسبة ارتفاع 23% عن العام السابق، مشيرا إلى أن اقتران هذه الزيادة بزيادة إنجاز الدعاوى بما يتجاوز 8 آلاف دعوى عن 2022م.

ويحرص ديوان المظالم على متابعة ودراسة مؤشرات الأداء الممكنة لأعماله كافة؛ بهدف معرفة وقياس مستويات الإنجاز في محاكمه وإداراته في سبيل استدامة الأعمال.

إنجازات المظالم خلال 2023: