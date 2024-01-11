المسند يكشف عن 4 عوامل تتسبب في دفء مكة شتاء

كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن أربعة عوامل جغرافية وجوية تتسبب في دفء مكة المكرمة في الشتاء.

أول هذه العوامل هو وجود المصدات الجبلية العملاقة المتمثلة في جبال الحجاز، والتي تحجب الكتل الباردة القادمة من الشمال والوسط عن الوصول إلى مكة المكرمة.

أما العامل الثاني فهو ارتفاع مكة المكرمة عن مستوى سطح البحر بحوالي 300 متر فقط، مما يجعلها أقل عرضة للبرودة من المناطق المرتفعة الأخرى.

والعامل الثالث هو موقع مكة المكرمة في جنوب المملكة العربية السعودية، مما يجعلها بعيدة عن المؤثرات الشمالية الباردة التي تؤثر على المناطق الشمالية والوسطى.

والعامل الرابع هو قرب مكة المكرمة من البحر الأحمر، والذي يعمل على تدفئة السواحل في فترة المساء، ثم نقل هذه الحرارة إلى المناطق القريبة منها عبر آلية نسيم البحر.

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