شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض خطيرة تكشفها رائحة الفم الكريهة.. لا تغفل عنها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، وتسبب لهم الإحراج، ولكن القليل يعلم، بأن لهذه الرائحة أسباب قد تشير إلى وجود أمراض معينة.

وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة أرينا جيغالينا، أخصائية الأمراض الباطنية، أن رائحة الفم الكريهة، يمكن أن تكون علامة لعدد من الأمراض، وتشير الدكتورة، إلى أن حوالي 70% من الناس يعانون من هذه المشكلة.

وتقول: إن “90% من حالات ظهور رائحة الفم الكريهة يكون بسبب أمراض الأسنان واللثة والأنف والأذن والحنجرة، حينها تخلق الظروف الملائمة لتغير البكتيريا في تجويف الفم”.

وتضيف: “يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة عند التهاب اللوزتين والجيوب الأنفية، ويمكن أن يكون سبب الرائحة، أمراض الجهاز الهضمي المختلفة: أمراض المعدة، وأمراض الأمعاء وحتى أمراض الكبد”.

وتنصح الدكتورة لمكافحة رائحة الفم الكريهة، بالاعتناء بنظافة تجويف الفم ومراجعة طبيب الأسنان، فإذا ظهر أن الأسنان ليست السبب في ظهور الرائحة الكريهة، يجب مراجعة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لتشخيص السبب.