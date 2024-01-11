تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على شخص تعمد صدم دراجة نارية في الرياض

صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.