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تراند اليوم : بيان أمني بشأن القبض على شخص تعمد صدم دراجة نارية في الرياض

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صحيفة الخليج 365: قبضت شرطة الرياض على مواطن لقيادته مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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