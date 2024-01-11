تراند اليوم : الحصيني يتوقع هطول أمطار خلال إجازة نهاية الأسبوع على هذه المناطق!.. وينصح المتنزهين: اكشتوا مع ملابس ثقيلة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس إجازة نهاية الأسبوع بالمملكة.

طقس الإجازة

وقال الحصيني، خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس متوقع طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع على النحو التالي: أجواء جيدة معتدلة نهاراً وباردة ليلاً.. اكشتوا مع ملابس ثقيلة لمن يبقى في الليل على الوسطى والشمالية والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية من المملكة ويفضل خيام أو غرف ليلاً في حالة المبيت.

أجواء باردة

وأضاف: متوقع أن يخف البرد قليلاُ على الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية مع بقاء الأجواء باردة ليلاُ لكن أخف من الأيام السابقة ومتوقع أن تكون معتدلة نهارًا عليها.

الكتلة الباردة

وزاد: الكتلة الباردة أصلها قطبي تؤثر شمال وشمال غرب المملكة وذلك لعبور منخفض جوي على شرق المتوسط؛ وبالتالي انخفاض في الحرارة عليها عن الأيام السابقة.

أمطار متفاوتة

وتابع: متوقع أمطار خلال إجازة هذا الأسبوع على أجزاء من الغربية والجنوبية وشمال الشرقية والكويت وهي متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد.

المملكة والخليج

وتوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة والخليج والتغيير وارد لأنها توقعات.