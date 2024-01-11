تراند اليوم : برواتب تصل إلى 14,000 ريال.. الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة وتكشف التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

صحيفة الخليج 365: أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، مالية، فنية) للرجال والنساء حملة (الابتدائية، االثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (ينبع، جيزان، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي:

- سكرتير (عدد 1 - للجنسين - جيزان)

- مساعد/ة اداري (عدد 1 - للجنسين - الجبيل)

- محاسب (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- مساعد مدير مشروع (عدد 1 - للجنسين - رأس الخير)

- أخصائي دعم فني (عدد 1 - للجنسين - جيزان)

- مدير مشروع (عدد 1 - للرجال - ينبع)

- مستقبل بلاغات (عدد 2 - للجنسين - جيزان)

- نجار (عدد 1 - للرجال - ينبع)

- مشرف الأعمال الميكانيكية (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- مسؤول سلامة (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- موظف استلام وتسليم (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- مشغل نظام إدارة المباني (عدد 1 - للرجال - الجبيل)

- سائق (عدد 1 - للرجال - رأس الخير)

المؤهلات المطلوبة:

- الابتدائية

- الثانوية العامة

- الدبلوم

- البكالوريوس

الرواتب:

الرواتب الإجمالية تتراوح من (5,000) إلى (14,000) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: إضغط هنا