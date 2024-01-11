وفاة الشيخ غيهب بن محمد الغيهب المستشار في الديوان الملكي ورئيس المحكمة العليا سابقًا

توفي الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، المستشار في الديوان الملكي ورئيس المحكمة العليا السابق، صباح اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024. وستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم بجامع الجوهرة البابطين، ويدفن بمقبرة الشمال بالرياض.

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