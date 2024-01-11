مشروب سحري يهزم التهاب الرئة ويقضي على السكري بشكل مدهش. جربه الآن وانعم بالصحة

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عدن - ياسمين التهامي -

تعرف عشبة العرعر بالاسم العلمي Juniperus communis L، وتعد إحدى الأعشاب العطرية التي تؤخذ من شجرة دائمة الخضرة، كما أنها تنمو في المناطق المعتدلة في كل من شمال أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ليشكل توت العرعر مخروط البذرة الأنثوية؛ الذي يتم استخدامه بالإضافة إلى العشبة نفسها كعلاج محتمل للحالات المرضية كالآتي: التأثيرات المدرة للبول: زيادة معدل إخراج البول.



تعتبر عشبة العرعر مدرة للبول، حيث تساعد في زيادة معدل إخراج البول. هذا يعني أنها تساعد في التخلص من السموم والفضلات من الجسم، وتعزز عملية التطهير الطبيعية للجهاز البولي.

يمكن لعشبة العرعر أن تساعد في تقليل أعراض الوذمة، حيث تعمل على تحفيز عملية البول وإزالة السوائل الزائدة من الجسم. هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والتورم الناجم عن الوذمة.



تعتبر عشبة العرعر مفيدة في خفض ضغط الدم، حيث تحتوي على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. هذا يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تحتوي عشبة العرعر على خصائص تحمي الجهاز العصبي والدماغ. يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الدماغ والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وبالتالي تقليل خطر الأمراض المرتبطة بالعصبي.

تحتوي عشبة العرعر على العديد من الخصائص العلاجية التي تعزز الصحة العامة، ومع ذلك يجب القيام باستشارة الطبيب المختص قبل الإقدام على تناولها لأغراضٍ طبية. تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمركبات النباتية القوية تشكل عشبة العرعر مصدر جيد لفيتامين سي الضروري لتحسين صحة المناعة وتعزيز وظيفة الأوعية الدموية.

تحتوي عشبة العرعر على العديد من المركبات الكيميائية المفيدة للصحة، مثل الفلافونويد والزيوت المتطايرة والكومارين. كما تحتوي على مونوتيربينات ذات خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا. تم إجراء مراجعة بحثية حديثة في الهند لفحص فوائد استخدام عشبة العرعر. تم جمع الدراسات المتعلقة بالعرعر ومكوناته، وتوصلت المراجعة إلى أن العرعر غني بالعناصر الغذائية والمركبات الفعالة مثل الزيوت العطرية والسكريات المقلوبة والراتنجات والكاتشين والحمض العضوي وأحماض التربينيك وليوكوانثوسيانيدين والقلويدات والفلافونويد. كما أن له خصائص مضادة للأكسدة والبكتيريا والفيروسات والفطريات والالتهابات ويمكن أن يؤثر على الخلايا المسرطنة ويساعد في تقليل نسبة السكر في الدم وتحسين مستويات الكوليسترول. وتوصلت المراجعة إلى أنه يجب إجراء المزيد من التجارب السريرية على البشر للتأكد من فعالية استخدام مستخلصات أو زيوت العرعر للعلاج. كما أن توت العرعر يحتوي على زيوت أساسية وفلافونويد ويعمل على تقليل الضرر الخلوي في الخلايا الخميرة من خلال زيادة نشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات. ولذلك تم إجراء دراسة في رومانيا لفحص فوائد توت العرعر في الكيمياء.

تأثير العشبة المضاد للأكسدة

أظهرت دراسة حديثة تقييمًا لمستخلص الماء الكحولي من عشبة العرعر البرية الموجودة في تلال جنوب رومانيا، أنها تمتلك تأثيرًا مضادًا للأكسدة قويًا. تم استخدام اختبار DPPH لتقييم تأثير العشبة المضاد للأكسدة، وأظهرت النتائج فعالية عالية في هذا الصدد.

تأثير مضاد للالتهابات

أظهرت الدراسة أيضًا أن عشبة العرعر البرية تمتلك تأثيرًا مضادًا للالتهابات. تم اختبار هذا التأثير في نموذجين تجريبيين ديكستران وكاولين. أظهرت النتائج تأثيرًا مضادًا قويًا للالتهابات في كلا النموذجين.