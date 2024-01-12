تراند اليوم : غارات أميركية بريطانية استهدفت عدة مواقع حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وصعدا

وقالت مصادر، إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

صحيفة الخليج 365: أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

محمد يوسف

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