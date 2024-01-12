تراند اليوم : بالصور.. قصة زواج عشرينية أمريكية حسناء من جارها الستيني

ترجمة حصرية: كشفت فتاة 26 عاما من سكرامنتو، كاليفورنيا، أنها تزوجت من رجل يكبرها بـ 33 عامًا، وأن بناته البالغات يطلقن عليها اسم "أمي"، على الرغم من أنهن أكبر منها بعقد من الزمن.

وأشارت إلى أنها في البداية شعرت بالغربة بسبب الفجوة العمرية بينهما البالغة 33 عامًا، وخاصة أنه كان لديه ابنتان أكبر منها بعشر سنوات، بالإضافة إلى ثلاثة أحفاد. حسب الديلي ميل.

وتابعت:" عندما بدأنا المواعدة، بدأ الناس في المبنى وفي الأماكن العامة بالحكم علينا واستمروا في وصفي بالمنقب عن الذهب".

وأكملت :"لقد تأذيت، ولكن ما جعلني أشعر بالانزعاج حقًا هو أن أمي وأبي لم يتفقا على علاقتنا، وقررا عدم حضور زفافنا".

وأضافت روكسانا: "أنا لا أهتم بماله أو عمره، كل ما أعرفه هو أنه رفيق روحي".