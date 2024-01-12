تراند اليوم : "نيتها شيطانية" .. ضاحي خلفان يوجه رسالة للقادة العرب بشأن التعامل مع إسرائيل!

صحيفة الخليج 365: دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب، لإعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "كل إنسان يمشي في غزة ..طفل عجوز ...مقعد...يعتبر هدفاً لإسرائيل.. حاجة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني في عالم الحروب".

وتابع في تغريدة أخرى: "على الجميع إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل...إسرائيل ثبت أن نيتها شيطانية...العرب يريدون السلام وهي تريد الحرب...ولذلك لن تلتقي أهداف الطرفين".

وأضاف: "أتمنى على القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل..إما اعتراف بالدولة الفلسطينية..أو مقاطعة أبدية".