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تراند اليوم : "نيتها شيطانية" .. ضاحي خلفان يوجه رسالة للقادة العرب بشأن التعامل مع إسرائيل!

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صحيفة الخليج 365: دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، القادة العرب، لإعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "كل إنسان يمشي في غزة ..طفل عجوز ...مقعد...يعتبر هدفاً لإسرائيل.. حاجة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني في عالم الحروب".

وتابع في تغريدة أخرى: "على الجميع إعادة النظر في التعامل مع إسرائيل...إسرائيل ثبت أن نيتها شيطانية...العرب يريدون السلام وهي تريد الحرب...ولذلك لن تلتقي أهداف الطرفين".

وأضاف: "أتمنى على القادة العرب إعادة النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل..إما اعتراف بالدولة الفلسطينية..أو مقاطعة أبدية".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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