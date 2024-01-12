تراند اليوم : قصة زواج مواطن من امرأة أجنبية خارج المملكة.. وبعد مرور سنوات وإنجاب طفلين اكتشف الصدمة

صحيفة الخليج 365: روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة مواطن اكتشف أن زوجته الأجنبية متزوجة أكثر من رجل في نفس الوقت ، وذلك بعد مرور عدة سنوات على زواجهما وإنجاب طفلين.

قصة مأساوية

وقال "الجهيمي" إن الرجل هو مواطن سعودي جاء له في مكتبه، وروى قصته المأساوية ليطلب منه الحل. الزواج من أجنبية

وحكى أن الشخص كان يتردد منذ سنوات على بلد أجنبية، ولكنه لم يذكر اسم البلد، ثم رأى امرأة فأعجبته وصارحها بأنه يريد الزواج منها بشكل رسمي ورحبت بطلبه وقالت إنه لا مانع لديها من حيث المبدأ وعرفته على خالها وقالت له اخطبني منه. طفلين

وأضاف: تقدم الشخص لخالها الذي رحب وتم الزواج وعبر سنوات وهو يسافر من السعودية إلى تلك البلد، و كان يجلس مع زوجته أيام ثم يرجع إلى موطنه وهكذا استمر الأمر لسنوات.

وتابع أنه رزق منها بطفلين، ويقول إنه في يوم ما قابل أحد جيران زوجته، واكتشف معلومات صادمة.

مفاجأة غير متوقعة وقالت له الجارة: أنت تتردد منذ سنوات على هذه المرأة وتظن أنك زوج لها والذي زوجك هو خالها، ولكن الحقيقة أن خالها هو زوجها نفسه، كما صدمته بأنها متزوجة من شخص سعودي آخر.

وأردف أن الشخص صعق بشكل كبير ، ثم واجه زوجته التي لم تكترث عندما تم كشف أمرها واعترفت له.

أموال كثيرة وتابع أنها حصلت منه على أموال كثيرة، وأصبح في متاهة خاصة وأن الأطفال لا يعرف إذا كانوا منه أم لا.

تصوير فاضح كما أشار إلى أنهم قاموا بتصويره بشكل فاضح وبدأت سلسلة الابتزازات والضغط عليه في أن يحصلوا على أموال وأيضا الأملاك التي قاموا بشرائها من نقوده حصلوا عليها.

وأضاف المحامي أن الشخص لا يعرف ماذا يفعل خاصة وأن حياته انقلبت رأسًا على عقب وطلب منه حلول.

وأردف "الجهيمي" أن الشخص قال إنه لا يهمه الأموال التي سرقت منه ولا الأطفال الغير معروف نسبهم، ولكن قال شيء واحد إنه يريد الستر فقط.