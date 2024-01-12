معجزة ربانية.. لن تصدق ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق في الجسم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ينتج زيت الزيتون من عصر أو ضغط ثمار الزيتون، وهي شجرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويدخل في إعداد الطعام في العديد من الدول العربية والأجنبية، نظرًا لفوائده الصحية المتعددة للجسم، حيث يحتوي على الدهون المفيدة والفيتامينات، والدهون المكونة له صديقة للقلب، وتساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، كما يستخدم زيت الزيتون للشعر، فيعد الزيت الأول في العالم الذي يستخدم لهذا الغرض بأمان تام، حيث يساعد على فرد الشعر وتعذيته وزيادة طوله وكثافته، ويمتاز زيت الزيتون عن غيره من الزيوت بأنه سهل الهضم، لأن الدهون التي يحتويها أشبه بالدهون الموجودة في حليب الأم، أي أنه سهل الامتصاص، أما الزيوت الأخرى تحتاج إلى عمليات هضمية قبل أن يستطيع الجسم امتصاصها، ويحتوي أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين (د)، الهام جدًا لتقوية عظام الجسم والوقاية من ألام العضلات والمفاصل ونوضح في السطور التالية ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق في الجسم، وموضوعاتع أخرى ذات صلة.

ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق في الجسم

من الشائع استخدام زيت الزيتون في طهي الطعام، لفوائده المتعددة، إلا أن البعض اعتاد على تناول ملعقة كبيرة منه على معدة فارغة (الريق)، قبل تناول الطعام، في الصباح الباكر، للحصول على فوائده الهائلة، والقيم الغذائية الخاصة بهذا الزيت، حيث يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض والفيتامينات الضرورية للجسم، وتميزه بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة والمساعدة في الحماية من بعض الأمراض المزمنة ، وهذه أهم فوائد تناول زيت الزيتون على الريق:

تعزيز صحة القولون

يساهم تناول زيت الزيتون على الريق، في الحفاظ على صحة القولون، حيث يحمي خلاياه من التضرر، ما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما يساعد في تحسين عمل القولون، وذلك عن طريق المساهمة في ضبط حركة الأمعاء، والحماية من الإصابة بالإمساك، ويمكن إضافة ملعقتين من زيت الزيتون على عصير الليمون وشربه على الريق.

المساهمة في فقد الوزن

يساعد تناول معلقة من زيت الزيتون على معدة فارغة، في انقاص الوزن، حيث يزيد الشعور بالشبع لمدة أطول، فضلًا عن إمداد الجسم بالفوائد الغذائية بما يحتويه من عناصر مفيدة، وكذلك احتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، لذلك فإن الأطباء والاخصائيين يوصون بتناول معلقه منه على الريق، قبل البدء في النظام الغذائي اليومي، ويلاحظ الفرق بعد 7 أيام.

تعزيز دور الجهاز المناعي

تناول زيت الزيتون على الريق، يزيد من كفاءة الجهاز المناعي، ما يساعد في مقاومة الأمراض المختلفة، كما تعلب الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي، ودعمه في محاربة مسببات الأمراض.

فوائد أخرى لزيت الزيتون

لا تقتصر فوائد تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق صباحًا على ما تم ذكره، بل له العديد من الفوائد الأخرى من أبرزها:

حماية القلب من الأصابة بالأمراض المختلفة.

خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

التقليل من خطر الإصابة بالإلتهابات.

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