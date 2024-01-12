فوائد جبارة .. معجزة في هذه العشبة التي ستجعلك تستعيد أيام شبابك حتى لو كنت عجوز بعكاز

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فوائد جبارة .. معجزة في هذه العشبة التي ستجعلك تستعيد أيام شبابك حتى لو كنت عجوز بعكازوالان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر هذا الخبر كالصاعقة وبدأ يتأكد منه الكثير خاصة النساء الكبيرة في السن حيث يريدون البحث عن حلول لمشكلة التجاعيد وعلامات التقدم في السن التي تظهر عليهم وبدأ يتساءلون عن هذه العشبة ولذلك سنقدم لكم مزيد من التفاصيل عن العشبة وما هي فوائدها وطريقة استخدامها.

نبات الماتشا

إن نبات الماتشا من النباتات العشبية التي يتم استخدامها بشكل رئيسي في منتجات التجميل وذلك لما له من فوائد تساعد في علاج الكثير من المشاكل البشرة.

فوائد نبات الماتشا

نبات الماتشا ذات فوائد متعددة للبشرة ومنها:

غني بمواد مضادة للأكسدة والتي تساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

يقلل من الالتهابات والاحمرار في البشرة.

يساعد على الحد من ظهور حب الشباب وذلك بفضل احتوائه على مواد مضادة للميكروبات والبكتيريا.

يحتوي على الكولاجين الذي يعمل على شد خلايا الجلد وتغذية البشرة وتنشيط الدورة الدموية فيها.

ماسك نبات الماتشا للحصول على بشرة ناعمة

المكونات

ملعقة كبيرة من عشبة نبات الماتشا.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء نضع الماتشا مع العسل وجوز الهند ونقوم بخلط المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيدا.

نقوم بإضافة الزبادي والتقليب حتى يتكون قوام كريمي.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه باستخدام منشفة.

وضع الماسك على الوجه في شكل قناع وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف.

غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة كافة آثار الماسك ثم غسله مرة أخري بالماء البارد لغلق المسام.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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