تراند اليوم : شاهد: صيدلي يكشف عن أفضل مكان لاختبار حساسية الجلد قبل استخدام منتجات البشرة

صحيفة الخليج 365: كشف صيدلي في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن اختبار يشخص حساسية الجلد التي تسببها منتجات العناية بالبشرة.

وأوضح الصيدلي في المقطع، أن الاختبار هو وضع كمية بسيطة من المنتج على المنطقة الواقعة خلف الأذن، ويتم تركها في مدة تختلف على حسب المنتج.

وأشار إلى أنه في حال كان المنتج كريم تقشير للبشرة، ومعروف عن تلك المنتجات أنها توضع أثناء الليل حتى الصباح، وبالتالي مدة اختبار الحساسية تكون نفس مدة الاستخدام، وذلك لقياس درجة حساسية البشرة للمنتج.

أما عن غسول البشرة، أضاف أنه يتم وضع كمية خلف الأذن وتترك لمدة دقيقتين.

وتابع أن منتجات أحماض الفواكه تكون أقصى مدة لها على البشرة 4 أو 5 دقائق، وبالتالي اختبار الحساسية يكون وضع كمية خلف الأذن لمدة 10 دقائق، ثم يتم غسله، وبعد ذلك يجب الانتظار 24 ساعة لقياس درجة تحمل الجلد للمنتج وهل تحسس أم لا.