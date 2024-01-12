شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هيغير حياتك في 7 أيام .. الحل الجبار في ورق الغار سيجعل بطنك مسطحًا وشعرك خالي من الشيب ووجهك أبيض ومشدود كالبدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

يتطلع عدد كبير من السيدات إلى الحصول على وزن مثالي وجسم متناسق، حيث تمثل مشكلة زيادة الوزن من أكثر المشاكل التي تواجه السيدات والرجال أيضًا، ونتيجة لهذا فيتم البحث باستمرار عن وصفات طبيعية للتخلص من الوزن الزائد والحصول على وزن مثالي وجسم متناسق، خاصة منطقة البطن والأرداف التي تصنف من أكثر المشاكل المزعجة لدى الكثير من الناس، لذلك نسرد استخدام ورق الغار في عمل وصفات طبيعية تساعد في الحصول على جسم مثالي كذلك استخدامه للشعر.

طريقة تحضير وصفة ورق الغار للتخلص من الكرش

تساعد هذه الوصفة بشكل كبير في التخلص من الأرداف والكرش، وتتمثل مكونات هذه الوصفة في النقاط التالية:

ورق الغار.

ماء.

ليمون.

عيدان من القرنفل.

بينما تأتي خطوات التحضير على النحو التالي:

إحضار ورق الغار وغسله جيدًا ووضعه في الماء حتى يغلي.

وضع المشروب في الكوب وإضافة عيدان القرنفل مع عصره ليمون وتغطيته.

يتم تناوله كل صباح للحصول على نتيجة فعالة.

طريقة تحضير ورق الغار للشعر

كما يمكن استخدام ورق الغار في تحضير وصفة للشعر تساعد في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، وتشتمل مكونات الوصفة على التالي:

ورق الغار.

ماء.

زيت زيتون.

قطرات من زيت الجرجير.

وتتمثل طريقة التحضير في الخطوات التالية: