تراند اليوم : شاهد صور توثق حفل زفاف ملكي ضخم لنجل "سلطان بروناي " أشهر عازب في آسيا

ترجمة حصرية: نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور من حفل الزفاف الملكي للأمير "عبد المتين" الذي يعد أشهر عازب في آسيا ونجل سلطان "بروناي".

زفاف ملكي 10 أيام

ويقام الزفاف الملكي لمدة 10 أيام، بدأ في يوم 7 يناير ويستمر حتى 16 يناير، واليوم دخل الحفل يومه السادس.

ويبلغ أمير بروناي 32 عامًا، وظهر في حفل اليوم بالملابس التقليدية لبلاده بجانب العروس "أنيشا روزناه"، التي تبلغ من العمر 29 عامًا.

تقاليد حفل الزواج

ووثقت الصور تقاليد حفل الزفاف المعتادة في بروناي وشارك فيه أفراد الأسرة المقربين، وارتدى الزوجان ملابس حمراء منسقة تظهر تقاليد بلادهم.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الأمير يعد أحد أشهر العزاب في آسيا، وهو الابن العاشر للسلطان حسن البلقية.