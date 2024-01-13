تراند اليوم : المخابرات الأميركية تكشف مكان السنوار وقادة حماس في غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت مصادر أميركية أن وكالة المخابرات المركزية CIA جمعت معلومات عن كبار قادة حماس وموقع الرهائن في غزة، وقدمت تلك المعلومات إلى إسرائيل بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال مسؤولون إنه بعد هجوم 7 أكتوبر مباشرة، أرسل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي، مذكرة إلى وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع يأمر فيها بتشكيل فرقة العمل وتوجيه زيادة جمع المعلومات الاستخبارية عن قيادة حماس.

وتعتقد المخابرات الأميركية أن السنوار يختبئ في أعمق جزء من شبكة الأنفاق تحت خان يونس في جنوب غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين، لكن يُعتقد أيضًا أنه متواجد مع الرهائن، مما يعقّد إلى حد كبير العملية العسكرية للقبض عليه أو قتله.