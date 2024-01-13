شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مذهل يغير مجرى التاريخ.. هذا ما وجده العلماء في قبر عمره 2000 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اكتشف علماء الآثار مقبرة ضخمة عمرها 2000 عام، تعود إلى الإمبراطورية الرومانية في تركيا، إذ نجح الباحثون في اكتشاف بقايا القبر بالقرب من الحرم اليوناني القديم لأبولون سمينثيون، والذي يقع في قرية جولبينار التركية الحديثة بمقاطعة تشاناكالي - الواقعة قبالة الساحل الغربي للأناضول مباشرةً.

ووفقا لمجلة “نيوزويك” عثر الفريق على بقايا عدة أشخاص، داخل غرفة الدفن بالمقبرة، من المحتمل أن يكونوا أكثر من 10 أفراد، بما في ذلك الأطفال والبالغين. إذ تم العثور على البقايا مختلطة معًا.



ويشير الباحثون إلى أن القبر، الذي يقع في المقبرة، أو المقبرة المجاورة للمقدس، ربما كان لأفراد أثرياء خلال الفترة الإمبراطورية الرومانية.

وتأسست الإمبراطورية الرومانية في عام 27 قبل الميلاد بعد زوال الدولة القديمة السابقة المعروفة باسم الجمهورية الرومانية . في أقصى اتساعها، حكمت الإمبراطورية، التي تركزت في روما في إيطاليا، مساحات واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا.

وتم بناء حرم أبولون سمينثيون من قبل اليونانيين القدماء الذين استقروا في الأناضول. وهي واحدة من أهم المقدسات في منطقة ترواس التاريخية، أو طروادة، والتي تعد أيضًا موطنًا لمدينة طروادة الأسطورية، والتي اشتهرت من الأسطورة اليونانية لحرب طروادة.

يضم الحرم معبدًا مبدعًا، يُعتقد أنه تم بناؤه حوالي عام 150 قبل الميلاد، وهو مزين بنقوش تصور مشاهد من حرب طروادة كما هو موصوف في القصيدة اليونانية الملحمية القديمة، الإلياذة .

ويرتبط الحرم بمدينة هاماكسيتوس اليونانية القديمة، والتي تقع أيضًا بالقرب من جولبينار. يُعتقد أن المستوطنة القديمة قد تأسست في القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد

بينما ازدهرت المستوطنات اليونانية القديمة في ترواس لفترات طويلة من الألفية الأولى قبل الميلاد، أصبحت المنطقة التاريخية جزءًا من الجمهورية الرومانية في عام 133 قبل الميلاد - إلى جانب العديد من المناطق الأخرى - ووقعت في النهاية تحت سيطرة الإمبراطورية.

وكشفت الحفريات التي أجريت بين يونيو وأكتوبر من هذا العام بالقرب من معبد أبولون سمينثيون عن بقايا القبر الضخم. واستناداً إلى القطع الأثرية التي تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب، قدر علماء الآثار أن يعود تاريخ القبر إلى حوالي 2000 عام.

وستستمر التحقيقات في الموقع في السنوات المقبلة، مما يفتح إمكانية اكتشاف المزيد من المقابر، وفقًا لعلماء الآثار.